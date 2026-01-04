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Овечкин не помог. «Вашингтон» проиграл «Чикаго» в НХЛ

04 января 2026 13:54
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Овечкин не помог. «Вашингтон» проиграл «Чикаго» в НХЛ-0

В домашнем матче НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Чикаго Блэкхокс» со счетом 2:3 в серии буллитов. Об этом пишет РИА Новости.

В команде гостей шайбы забросили Райан Донато и Теуво Теравайнен, а Ник Фолиньо забил победную шайбу в серии.

В составе хозяев шайбы забросили Дилан Строум и Райан Леонард.

Александр Овечкин отыграл 18 минут, нанес два броска по своим воротам и сделал четыре хита, но очков не набрал. Его беспроигрышная серия составляет уже четыре матча. Ассистентом стал Илья Михеев.

Вторую игру подряд проиграл «Вашингтона, в «Чикаго» одержал вторую победу подряд.

Фото: pixabay

# Хоккей

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