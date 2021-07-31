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На Кубке Салея «Динамо-Молодечно» сыграло с «Брестом». Матч закончился сенсацией

31 июля 2021 18:02
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Новости Беларуси. В расписании игрового дня Кубка Салея известны результаты двух матчей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На Кубке Салея «Динамо-Молодечно» сыграло с «Брестом». Матч закончился сенсацией-1

Солигорский «Шахтер» камня на камне не оставил от «Лиды». В ворота гостей «горняки» отправили пять шайб. К чести приезжих хоккеистов, они сумели размочить счет. Правда, случилось это только тогда, когда «Шахтер» был далеко впереди. Особенно грозно хозяева льда выглядели в первом периоде, в течение которого отличились трижды. Во втором отрезке Тарасевич чуть подсластил горькую пилюлю, но последнее слово все равно осталось за «Шахтером». В его рядах нужно отметить Валентина Разумняка, оформившего дубль.

Во втором поединке дня грянула мини-сенсация. «Динамо-Молодечно» уступило «Бресту» – 4:6.

# Хоккей Беларуси # Кирилл Тарасевич # Валентин Разумняк # Фотофакт

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