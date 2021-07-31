На Кубке Салея «Динамо-Молодечно» сыграло с «Брестом». Матч закончился сенсацией

Солигорский «Шахтер» камня на камне не оставил от «Лиды». В ворота гостей «горняки» отправили пять шайб. К чести приезжих хоккеистов, они сумели размочить счет. Правда, случилось это только тогда, когда «Шахтер» был далеко впереди. Особенно грозно хозяева льда выглядели в первом периоде, в течение которого отличились трижды. Во втором отрезке Тарасевич чуть подсластил горькую пилюлю, но последнее слово все равно осталось за «Шахтером». В его рядах нужно отметить Валентина Разумняка, оформившего дубль.

Во втором поединке дня грянула мини-сенсация. «Динамо-Молодечно» уступило «Бресту» – 4:6.