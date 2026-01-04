Дания и Иран могут оказаться следующими возможными целями для атаки США – СМИ
Внимание всех СМИ приковано к Венесуэле. Новостные ленты пестрят все новыми подробностями о ситуации вокруг страны. Так, газета The Guardian предполагает, что следующими целями США после Венесуэлы станут Иран и Дания. Интересует Штаты в частности Гренландия и ее запасы редкоземельных металлов, о чем американский лидер заявлял ранее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня, 4 января, жена высокопоставленного советника главы США выложила в соцсети карту Гренландии, раскрашенную в цвета американского флага, с подписью «скоро». Копенгаген в ответ на это напомнил о союзнических обязательствах по НАТО и территориальной целостности.
Накануне во время пресс-конференции Дональд Трамп заявил, что американский отряд за 47 секунд нейтрализовал охрану президента Венесуэлы и не дал главе государства укрыться в бункере. Президент США наблюдал за военной операцией в прямом эфире. А подробности раскрыл главный военный советник американского правительства генерал Дэн Кейн.
Дэн Кейн, главный военный советник правительства США, генерал:
В ночь на 3 января с 20 американских баз поднялись 150 единиц авиатехники. Вертолеты, летящие на высоте 30 метров, провели кибератаку на энергосистему Венесуэлы, чтобы подавить системы ПВО в Каракасе. Это в значительно степени помогло нам благополучно выполнить задачу.
Напомним, Николас Мадуро с супругой были вывезены из Венесуэлы американскими спецслужбами в ночь на 3 января. Сейчас чета находится под стражей в Нью-Йорке, ожидая суда. Их обвиняют в наркотерроризме. В Венесуэле, согласно конституции, власть перешла к вице-президенту Делси Родригес. Однако Белый дом, как сообщают СМИ, уже разрабатывает план внешнего управления страной, где нет места соратникам Мадуро. 5 января Совбез ООН проведет экстренное заседание по Венесуэле.