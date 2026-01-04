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В Берлине без электричества и отопления остались почти 50 тыс. домов

04 января 2026 13:50
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В Берлине коммунальная катастрофа. Там без электричества и отопления остались почти 50 тысяч домов и более двух тысяч предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Берлине без электричества и отопления остались почти 50 тыс. домов-2

Причиной масштабных отключений стал поджог моста через Тельтов-канал. Именно по нему проложены коммунальные трубы и кабели. Ответственность за инцидент взяла на себя ультралевая группировка. Подобные диверсии они совершают с 2011 года. Ранее злоумышленники нападали на автоконцерты Германии. Что касается восстановления подачи электричества и тепла в Берлине – потребуется несколько дней.

# Германия

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