В Берлине без электричества и отопления остались почти 50 тыс. домов

В Берлине коммунальная катастрофа. Там без электричества и отопления остались почти 50 тысяч домов и более двух тысяч предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной масштабных отключений стал поджог моста через Тельтов-канал. Именно по нему проложены коммунальные трубы и кабели. Ответственность за инцидент взяла на себя ультралевая группировка. Подобные диверсии они совершают с 2011 года. Ранее злоумышленники нападали на автоконцерты Германии. Что касается восстановления подачи электричества и тепла в Берлине – потребуется несколько дней.