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ЧБ по футболу. «Рух» победил «Энергетик-БГУ», а «Славия» на выезде обыграла «Сморгонь»

31 июля 2021 18:03
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Новости Беларуси. Одним матчем продолжилась соревновательная программа 18-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Отношения выясняли «Сморгонь» и мозырская «Славия», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

ЧБ по футболу. «Рух» победил «Энергетик-БГУ», а «Славия» на выезде обыграла «Сморгонь»-1

Поединок был далек от топового статуса. В турнирной таблице оба клуба располагаются в самом низу и играют буквально за выживание. Чуточку выше – на 14-ой строке, были гости. Они и взяли верх – 2:0.

Тур стартовал 30 июля. В дебютном противостоянии раунда «Рух» был сильнее «Энергетика». На 29-й минуте Лаптев вывел брестчан вперед, а на 82-й точку поставил Никифоренко. Тур продолжится 1 августа. Силами померятся «Слуцк» и минское «Динамо».

# Футбол Беларуси # Олег Никифоренко # Денис Лаптев # Фотофакт

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