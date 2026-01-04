«Трактор» обыграл минское «Динамо» в матче регулярки

В Челябинске «Трактор» одержал победу над минским «Динамо» со счетом 5:4. Об этом пишет РИА Новости.

В составе хозяев отличились Андрей Светлаков, Михаил Григоренко, Александр Кадейкин (дважды) и Василий Глотов. За команду гостей отличились Алекс Лимож (дважды), Виталий Пинчук и Сергей Кузнецов.

После этой встречи «Трактор» занимает шестое место на Востоке с 42 очками, а «Динамо» – второе на Западе с 57 очками.

6 января Минск будет играть с ЦСКА, а Челябинск примет «Автомобилист». В другой встрече «Сибирь» проиграла «Авангарду» со счетом 2:5.

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