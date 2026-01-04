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Мадуро с женой доставили в центр содержания под стражей в Нью-Йорке

04 января 2026 14:27
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Мадуро с женой доставили в центр содержания под стражей в Нью-Йорке-0

Власти США доставили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес в центр содержания под стражей, расположенный в Бруклине на юге Нью-Йорка, сообщает телекомпания CNN. Об этом пишет РИА Новости.

Самолет, на котором находились Мадуро и Флорес, приземлился на авиабазе ВВС Национальной гвардии США Стюарт (штат Нью-Йорк) около 16:30 по местному времени (00:30 мск).

После этого венесуэльского лидера с женой доставили на Манхэттен в Управление США по борьбе с наркотиками и затем отправили в центр содержания под стражей.

Для транспортировки Мадуро и Флорес по Нью-Йорку американские власти использовали вертолеты и автомобили. По информации телеканала NBC News, Мадуро может предстать перед судом в Нью-Йорке 5 января.

Фото: pixabay

# Международная политика

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