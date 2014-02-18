Олимпиада-2014. Российские фигуристы Никита Кацалапов и Елена Ильиных завоевали бронзу, установив личный рекорд

Новости Олимпиады. Российские фигуристы Елена Ильиных и Никита Кацалапов завоевали бронзу сочинской Олимпиады в танцах на льду. Пара установила личный рекорд в произвольной программе и по сумме оценок. Их результат – 183,48 балла.

Произвольный танец ребята решили катать под «Лебединое озеро» Чайковского. И не прогадали. 19-летняя Елена и 22-летний Никита уступили лишь действующим чемпионам мира – американцам и олимпийским чемпионам прошлых Зимних игр – канадцам.

Елена Ильиных (в интервью «СЭ»):

Эта музыка с нами на Играх повсюду, у поющих фонтанов в Олимпийском парке в том числе. Я ловила ее обрывки, и в голове повторялись кусочки нашей произвольной программы.

Чемпионами Олимпиады-2014 в дисциплине стали американцы Мерил Дэвис и Чарли Уайт. Они набрали 195,52 балла.

Серебро – у канадской пары Тесса Вирчу и Скотт Мойр (190,99).

В программу зимних Олимпийских игр входят индивидуальные соревнования среди мужчин и среди женщин, соревнования в парном катании, танцы на льду, а также командные соревнования. Всего в программе Олимпийских зимних игр разыгрывается 5 комплектов наград. Танцы на льду – единственный вид программы, где разрешено использовать музыку с вокалом, при этом танцоры должны строго придерживаться музыкального ритма и ярко выражать характер музыки. В настоящее время соревнования в танцах на льду, так же как и в других видах фигурного катания, состоят из двух программ. Короткий танец – соединение обязательного танца, включающего одну или две серии, и предписанных элементов. Тема и ритм музыкального сопровождения определяется на сезон ISU, а длительность этого танца приблизилась к требованиям в других видах фигурного катания и составляет теперь 2 минуты 50 секунд. Подробнее читайте здесь.

Олимпиада – это маленькая жизнь. Там и спортивные победы, и интересные эпизоды, и закулисные события. Сочинская олимпиада – пожалуй, первая из «белых» Игр, которую проводят в субтропиках. Здесь рядом соседствуют море, пальмы, а температура воздуха на этой неделе прогревалась до плюс 18 градусов. В горном кластере температура, конечно, ниже нуля, но там градус повышает накал спортивных страстей. Как проходит Олимпиада-2014? Смотрите репортаж программы «Картина мира» из Сочи.