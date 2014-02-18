Победа Дарьи Домрачевой: рота курсантов отметила рекордом в отжимании, а юные биатлонистки готовятся составить чемпионке конкуренцию!

Новости Олимпиады. Победу олимпийской чемпионки Дарья Домрачевой во многих городах нашей страны отмечают весьма оригинальным способом. Так, например, студент одного из гомельских вузов Николай Седельник исполнил гимн чемпионке.

А в Витебске многие остались на работе подольше, чтобы не пропустить по дороге домой забег биатлонистки. И оказались правы, ведь он - исторический, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фиргалст Бизовский:

Весь наш офис следит за нашей сборной. Мы рады, что наша Беларусь небольшая такая, но в десятке лучших стран на Олимпиаде. Поэтому мы поздравляем всю нашу сборную! Желаем им еще завоевать не одну медаль, войти в пятерку лучших стран!

Анастасия Лабода:

Даша - молодец, супер! Мы будем дальше болеть за нее, она умничка, она никогда нас не подведет. Уверена, Беларусь узнают во всем мире!

А известный российский дирижер Владимир Спиваков, хоть и приехал в Минск на международный фестиваль, но не смог остаться безучастным к главному спортивному действу — Олимпиаде. Благодаря своему триумфу, белорусские биатлонистки смогли покорить сердце маэстро.

Владимир Спиваков, народный артист СССР:

Я хочу вас поздравить. И мне очень приятно, особенно приятно, что российские болельщики болели за белорусов. Вот это мне приятно, потому что я считаю, что границ у нас нет, душа у нас одна, язык общий, вера одна - так что мы вместе должны быть всегда.

Победы с виду хрупкой, но такой выносливой нашей биатлонистки, в Могилеве отметили необычным способом. Рота курсантов Могилевского высшего колледжа милиции пошла на своеобразный рекорд. Будущие правоохранители синхронно отжались 100 раз.

Эдуард Федотов, курсант 4 курса Могилевского высшего колледжа МВД:

Мы решили таким образом поддержать нашу страну, наших девушек и мужчин, которые выступают на Олимпиаде.

А это, возможно, будущие звезды олимпийского пьедестала. Девчонкам всего по 11-12 лет. В секции по биатлону они занимаются первый год. Общая физподготовка, лыжи, стрельба, занятия на спецтренажерах. Вместе с тренером оттачивают лыжную технику трижды в неделю по полтора часа. Выкладываться приходится по полной, признаются юные спортсменки, но оно того стоит.

Анастасия Лосева:

Очень трудно завоевать эту медаль. Занимаясь биатлоном, пристально наблюдаешь за всем этим, и мечтаешь, что в будущем ты тоже будешь подниматься на пьедестал, и это тебя воодушевляет на большее количество тренировок, на большие усилия.

Алина Максимова:

Мы очень стараемся на тренировках, мы стремимся к лучшему. И может быть в будущем мы составим конкуренцию Дарье Домрачевой.