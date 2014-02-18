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Победа Дарьи Домрачевой: рота курсантов отметила рекордом в отжимании, а юные биатлонистки готовятся составить чемпионке конкуренцию!

18 февраля 2014 09:33
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Новости Олимпиады. Победу олимпийской чемпионки Дарья Домрачевой во многих городах нашей страны отмечают весьма оригинальным способом. Так, например, студент одного из гомельских вузов Николай Седельник исполнил гимн чемпионке.

А в Витебске многие остались на работе подольше, чтобы не пропустить по дороге домой забег биатлонистки. И оказались правы, ведь он - исторический, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Фиргалст Бизовский:
Весь наш офис следит за нашей сборной. Мы рады, что наша Беларусь небольшая такая, но в десятке лучших стран на Олимпиаде. Поэтому мы поздравляем всю нашу сборную! Желаем им еще завоевать не одну медаль, войти в пятерку лучших стран!

Анастасия Лабода:
Даша - молодец, супер! Мы будем дальше болеть за нее, она умничка, она никогда нас не подведет. Уверена, Беларусь узнают во всем мире!

А известный российский дирижер Владимир Спиваков, хоть и приехал в Минск на международный фестиваль, но не смог остаться безучастным к главному спортивному действу — Олимпиаде. Благодаря своему триумфу, белорусские биатлонистки смогли покорить сердце маэстро.

Владимир Спиваков, народный артист СССР: 
Я хочу вас поздравить. И мне очень приятно, особенно приятно, что российские болельщики болели за белорусов. Вот это мне приятно, потому что я считаю, что границ у нас нет, душа у нас одна, язык общий, вера одна - так что мы вместе должны быть всегда.

Победы с виду хрупкой, но такой выносливой нашей биатлонистки, в Могилеве отметили необычным способом. Рота курсантов Могилевского высшего колледжа милиции пошла на своеобразный рекорд. Будущие правоохранители синхронно отжались 100 раз.

Эдуард Федотов, курсант 4 курса Могилевского высшего колледжа МВД:
Мы решили таким образом поддержать нашу страну, наших девушек и мужчин, которые выступают на Олимпиаде.  

А это, возможно, будущие звезды олимпийского пьедестала. Девчонкам всего по 11-12 лет. В секции по биатлону они занимаются первый год. Общая физподготовка, лыжи, стрельба, занятия на спецтренажерах. Вместе с тренером оттачивают лыжную технику трижды в неделю по полтора часа. Выкладываться приходится по полной, признаются юные спортсменки, но оно того стоит.

Анастасия Лосева:
Очень трудно завоевать эту медаль. Занимаясь биатлоном, пристально наблюдаешь за всем этим, и мечтаешь, что в будущем ты тоже будешь подниматься на пьедестал, и это тебя воодушевляет на большее количество тренировок, на большие усилия.

Алина Максимова:
Мы очень стараемся на тренировках, мы стремимся к лучшему. И может быть в будущем мы составим конкуренцию Дарье Домрачевой.

# Зимняя Олимпиада

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