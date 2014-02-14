Олимпиада-2014 в Сочи. Фристайлистка Алла Цупер принесла золотую медаль Беларуси

Новости Олимпиады. Белорусская фристайлистка Алла Цупер завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Сочи. Спортсменка, выполнив бэк-фул, фул и фул-джамп на женских соревнованиях по лыжной акробатике, чисто приземлилась и набрала 98,01 балла. «Серебро» – у китаянки Ментао Сю (83,50), а бронзу завоевала австралийка Лидия Лассила (72,12).

К слову, этих триумфальных олимпийских игр в карьере Аллы Цупер могло и не быть. Несколько лет назад она поставила точку в спортивной карьере и решила начать новую жизнь. Родила дочь Лизоньку. Однако в преддверии Зимней Олимпиады в Сочи Цупер все же уговорили вернуться. И, как видим, не зря!

Алла Цупер, белорусская фристайлистка (в интервью «СБ» за 2013 год):

Я уже, признаться, и не рассчитывала, что окажусь когда–нибудь на трамплине. Полтора года о фристайле вообще не думала, а когда родила, и вовсе не до спорта стало. Но меня буквально вытянули на трамплин. «Нет выхода! Надо спасать!» Да я и сама вижу: девочек, способных претендовать на медаль, у нас по–прежнему нет...

34-летняя Цупер серьезно настроилась, вновь приобрела идеальную физическую форму и стала получать удовольствие от прыжков. И сегодня показала настоящий, как уже успели назвать СМИ, Цупер-класс!

«Декретный отпуск пошел мне на пользу», – неоднократно в интервью подчеркивала Алла. И, скорее всего, всей малютке, дочке Лизе она и посвятила эту победу. Теперь мама у Лизы – олимпийская чемпионка!

Основными соперницами на Олимпиаде в Сочи Алла считала китайских спортсменок и олимпийскую чемпионку Ванкувера-2010 Лидию Лассила из Австралии. И как в воду глядела. В суперфинале оказались Нина Ли и Ментао Сю из Китая, Лидия Лассила и наша Алла Цупер!

Во втором финале Алла Цупер получила 88,50 балла и замкнула четверку сильнейших среди 8 участниц. Впереди китаянка Сю Ментао (101,08), австралийка Лидия Лассила (99,22) и китаянка Нина Ли (89,53).

К слову, в первом финале, где принимали участие 12 лучших участниц квалификации, наша Алла показала лучший результат (99,18 балла). Австралийка Лидия Лассила стала второй (95,76), Сю Ментао из Китая – третья (90,65).

Для Аллы Цупер Олимпиада в Сочи – пятая в карьере. В Нагано-1998 она выступала за украинскую сборную и заняла 5-е место. После той Олимпиады перешла в сборную Беларуси. В Солт-Лейк-Сити-2002 заняла 9-е место. В Турине-2006 стала 10-й. Ванкувер-2010 – 8-е место.

В олимпийскую программу по фристайлу включены могул, акробатика, ски-кросс, ски-хафпайп и ски-слоупстайл. В каждом виде соревнований участие принимают и мужчины, и женщины. Всего во фристайле разыгрывается 10 комплектов наград. Акробатика включает квалификационный и финальный этапы. В каждом из них спортсмены выполняют по два прыжка с трамплина. В финал проходят спортсмены, набравшие наибольшее количество баллов после двух прыжков. Очки из квалификационного раунда на финал не переносятся. Судьи оценивают каждый прыжок с точки зрения техники выполнения спортсменом отталкивания, непосредственно самого прыжка и приземления. Подробнее читайте здесь.