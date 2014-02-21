Олимпиада-2014 в Сочи. 21 февраля словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина не выйдет на старт

Новости Олимпиады. 29-летняя Анастасия Кузьмина, словацкая биатлонистка русского происхождения, не примет участия в женской биатлонной эстафете на Олимпиаде в Сочи из-за проблем со здоровьем. Как сообщает «Интерфакс», у спортсменки воспалена трахея.

Напомним, на этой Олимпиаде Кузьмина выиграла «золото» в спринте на 7,5 километров с раздельным стартом и двумя огневыми рубежами.

Таким образом, в женской эстафете за Словакию выступят Паулина Фиалкова, Янка Герекова, Мартина Храпанова и Тереза Полякова. Женская биатлонная эстафета начнется 21 февраля в 17.30 по белорусскому времени.

Белорусские биатлонистки выйдут на лыжню под 6 номером. Трижды «золотая» Дарья Домрачева и бронзовый призер нынешних Игр Надежда Скардино сегодня, в 14-й день сочинской Олимпиады вновь вступают в борьбу за медали. Компанию им составят Людмила Калинчик и Надежда Писарева. Смотрите видео.

В программу Олимпийских зимних игр входят 5 видов соревнований по биатлону для мужчин и 5 для женщин: индивидуальная гонка, спринт, гонка преследования, гонка с массовым стартом и эстафета; а также смешанная эстафета. Эстафета (мужская и женская). В эстафете участвуют национальные сборные команды, состоящие из 4 человек. Гонка состоит из 4 этапов. Начинается эстафета с одновременного старта 1-го этапа. Длина дистанции на каждом этапе у мужчин – 7,5 км, у женщин – 6 км. Стрельба ведётся на двух огневых рубежах из положения «лёжа» и «стоя» на каждом этапе. В отличие от индивидуальных гонок, биатлонист может потратить на каждую мишень по 8 патронов: 5 находятся в магазине, остальные 3, при необходимости, заряжаются вручную. Если после использования запасных патронов остались незакрытые мишени, спортсмен должен преодолеть штрафные круги в 150 м, количество которых соответствует количеству неразбитых мишеней.