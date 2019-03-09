Татьяна Холодович выиграла золото в метании копья на Кубке Европы в Словакии

Новости Беларуси. В Словакии взял старт Кубок Европы по метаниям. Уже первый день этих соревнований принес белорусам две медали, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Золото выиграла Татьяна Холодович в метании копья. В лучшей попытке белоруска послала спортивный снаряд на отметку 65,89 метра. Это лучший результат сезона в мире!

А бронзу у спортсменов до 23 лет добыл наш молотобоец Александр Шиманович.