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Татьяна Холодович выиграла золото в метании копья на Кубке Европы в Словакии

09 марта 2019 16:45
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Новости Беларуси. В Словакии взял старт Кубок Европы по метаниям. Уже первый день этих соревнований принес белорусам две медали, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Татьяна Холодович выиграла золото в метании копья на Кубке Европы в Словакии-1

Золото выиграла Татьяна Холодович в метании копья. В лучшей попытке белоруска послала спортивный снаряд на отметку 65,89 метра. Это лучший результат сезона в мире!

А бронзу у спортсменов до 23 лет добыл наш молотобоец Александр Шиманович.

Татьяна Холодович выиграла золото в метании копья на Кубке Европы в Словакии-4

# Метание # Татьяна Холодович # Фотофакт

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