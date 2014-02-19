Олимпиада-2014. 15-летняя фигуристка Юлия Липницкая 19 февраля вступает в борьбу за медаль

Новости Олимпиады. 15-летняя российская фигуристка Юлия Липницкая в среду, 19 февраля, вступает в борьбу за медаль в одиночном катании. Вечером спортсменки покажут короткую программу. Медали будут разыграны завтра, 20 февраля.

Россия надеется еще на одну фигуристку, Аделину Сотникову. 17-летняя Сотникова – серебряный призер двух мировых первенств и четырехкратный чемпион России. Основные соперницы Юли и Аделины – кореянка Ким Ю На и японка Мао Асада. По оценкам экспертов у россиянок есть все шансы на пьедестал.

Напомним, неделю назад Юлия Липницкая завоевала золотую медаль в командном соревновании по фигурному катанию. Вместе с ней олимпийскими чемпионами стали: Евгений Плющенко (мужское одиночное катание), Татьяна Волосожар и Максим Траньков (парное катание), Ксения Столбова и Федор Климов (парное катание), Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев (танцы на льду), Елена Ильиных и Никита Кацалапов (танцы на льду).

В произвольной программе в рамках командного турнира Юлия заняла первое место. В среду, 12 февраля, фигуристке присвоено звание заслуженного мастера спорта. Девочка стала самой юной спортсменкой, получившей награду высшего достоинства на Олимпиаде.

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В программу зимних Олимпийских игр входят индивидуальные соревнования среди мужчин и среди женщин, соревнования в парном катании, танцы на льду, а также командные соревнования. Всего в программе Олимпийских зимних игр разыгрывается 5 комплектов наград. Одиночное катание среди мужчин и женщин состоит из короткой программы, включающей в себя 7 обязательных элементов, и произвольной программы. Правильно сбалансированная произвольная программа должна включать прыжки, вращения и шаги. Участники соревнований среди спортивных пар также исполняют сначала короткую программу (7 элементов), а затем произвольную программу. Среди специфических элементов: поддержки, подкрутки, выбросы, тодесы и другие. Одним из главных критериев оценки программ является унисонное (одновременное и одинаковое) исполнение движений партнерами.

Сломанная стопа Юстины Ковальчик. Отказ Евгения Плющенко от выступления из-за болей в спине. Золотая медаль 15-летней российской фигуристки Юлии Липницкой в командных соревнованиях. Чем еще запомнятся Игры в Сочи? Смотрите репортаж программы «Картина мира».

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