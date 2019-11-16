Виктор Гончаров: считаю, что мы едем в Саратов побеждать

Поединок проходил на площадке минского клуба. Встреча получилась упорной, а развязка наступила лишь в пятом сете. Он, да и весь матч остались за «Минчанкой». Счет по партиям 18:25, 25:20, 23:25, 25:21 и 15:9 в пользу белорусок.

Анастасия Кононович, игрок ВК «Минчанка»: Начали хорошо, а потом что-то немножко потухли. Потом снова завелись и получилось. Очень хотели выиграть. У нас болельщики самые классные, атмосфера супер.

Наталья Думчева, игрок ВК «Минчанка»: Эта игра была очень важна для нас. Соответственно, мы выходили бороться до последнего, потому что уже нужно было уже перебарывать себя в связи с последними поражениями в играх, которые мы могли взять. Выходили биться до последнего.

Это вторая победа «Минчанки» в нынешнем розыгрыше Суперлиги. В активе белорусок теперь 5 очков, они занимают 8-ю строчку в турнирной таблице.

Виктор Гончаров, главный тренер ВК «Минчанка»:

Я рад за девчонок. Я горжусь ими, что они выиграли такую игру.

У нас состав изменился на 70 %. У нас ушли Калиновская, Гришкевич, связка ушла, Анисова ушла, которая была неформальным лидером команды. Так что новая команда и все по-новому, нужно обтереться девчонкам.

Следующая игра в Саратове. Естественно, мы тоже едем туда побеждать. Соперник нашего плана, нашего уровня. Так что, я считаю, мы едем туда опять же побеждать.