«Провоцировали их своей скоростью и нацеленностью на ворота». Игрок «Юности» о победе над молодечненским «Динамо»

Новости Беларуси. «Юность» – «Динамо». С недавних пор это всегда интересно. И пусть сегодня играли не сами «зубры», а их младшие представители, менее захватывающим от этого действо на «Чижовка-Арене» не стало, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Михаил Стефанович, нападающий ХК «Юность-Минск»:

После «Гомеля» провели эмоциональное собрание, разобрали ошибки, договорились, что больше таких матчей не должно повторяться. Вышли, заряженные на игру, и уже играли по заданию.

Все матчи важны, потому что в таблице немножко забуксовали. «Гродно» немного оторвалось, надо догонять.