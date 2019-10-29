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«Провоцировали их своей скоростью и нацеленностью на ворота». Игрок «Юности» о победе над молодечненским «Динамо»

29 октября 2019 21:01
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Новости Беларуси. «Юность» – «Динамо». С недавних пор это всегда интересно. И пусть сегодня играли не сами «зубры», а их младшие представители, менее захватывающим от этого действо на «Чижовка-Арене» не стало, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Оправдал ли поединок статус центрального – расскажет корреспондент Екатерина Лихошапко.

«Провоцировали их своей скоростью и нацеленностью на ворота». Игрок «Юности» о победе над молодечненским «Динамо»-1

Михаил Стефанович, нападающий ХК «Юность-Минск»:
После «Гомеля» провели эмоциональное собрание, разобрали ошибки, договорились, что больше таких матчей не должно повторяться. Вышли, заряженные на игру, и уже играли по заданию.

Все матчи важны, потому что в таблице немножко забуксовали. «Гродно» немного оторвалось, надо догонять.

«Провоцировали их своей скоростью и нацеленностью на ворота». Игрок «Юности» о победе над молодечненским «Динамо»-4

«Провоцировали их своей скоростью и нацеленностью на ворота». Игрок «Юности» о победе над молодечненским «Динамо»-6

Станислав Лопачук, нападающий ХК «Юность-Минск»:
Я не могу сказать, что мы их провоцировали грубой игрой. Мы провоцировали их своей скоростью и нацеленностью на ворота.

«Провоцировали их своей скоростью и нацеленностью на ворота». Игрок «Юности» о победе над молодечненским «Динамо»-9

«Провоцировали их своей скоростью и нацеленностью на ворота». Игрок «Юности» о победе над молодечненским «Динамо»-11

Андрей Геращенко, защитник ХК «Юность-Минск»:
Стараемся играть в строгой защите, начинать от обороны и потом переходить в атаку.

Задача – только первое место. Второго и третьего у нас нет. Мы должны войти в свою кондицию и начинать побеждать, уже серию побед делать.

«Провоцировали их своей скоростью и нацеленностью на ворота». Игрок «Юности» о победе над молодечненским «Динамо»-14

«Провоцировали их своей скоростью и нацеленностью на ворота». Игрок «Юности» о победе над молодечненским «Динамо»-16

Матч завершился со счетом 5:0 в пользу «красно-синих».

Подробнее – в видеоматериале.

# Хоккей Беларуси # Михаил Стефанович # Станислав Лопачук # Андрей Геращенко # Фотофакт

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