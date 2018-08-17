Александр Семенюк продлил контракт с БК «Цмоки-Минск»

Новости Беларуси. Баскетбольные «Цмоки» продолжают укреплять состав перед стартом сезона. Соглашение с командой продлил центровой – Александр Семенюк, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Баскетболист находится в системе клуба с 2011 года. За этот период времени Семенюк, лишь раз покидал команду. Тогда форвард сезон поиграл за «Гродно – 93».