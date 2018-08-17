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Александр Семенюк продлил контракт с БК «Цмоки-Минск»

17 августа 2018 08:56
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Новости Беларуси. Баскетбольные «Цмоки» продолжают укреплять состав перед стартом сезона. Соглашение с командой продлил центровой – Александр Семенюк, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александр Семенюк продлил контракт с БК «Цмоки-Минск»-1

Баскетболист находится в системе клуба с 2011 года. За этот период времени Семенюк, лишь раз покидал команду. Тогда форвард сезон поиграл за «Гродно – 93».

Александр Семенюк продлил контракт с БК «Цмоки-Минск»-4

В минувшем сезоне Александр в среднем за матч набирал более трех очков в матчах Единой Лиги ВТБ. А в Кубке ФИБА белорус в среднем набирал пять баллов.

# Баскетбол # Фотофакт

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