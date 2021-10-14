АХЛ. Алексей Протас забросил шайбу в выставочном матче за «Херши»

Новости Беларуси. Алексей Протас заработал первый балл в АХЛ в новом сезоне. Он помог своему клубу «Херши» обыграть «Вэлли» в выставочном матче, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусский форвард стал автором второй шайбы «Беарз» в этом поединке, причем забросил он без ассистентов. Нападающий выходил на лед в первом звене, исполнил два броска и завершил игру с показателем полезности +1. Протас был признан третьей звездой противостояния.