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АХЛ. Алексей Протас забросил шайбу в выставочном матче за «Херши»

14 октября 2021 16:00
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Новости Беларуси. Алексей Протас заработал первый балл в АХЛ в новом сезоне. Он помог своему клубу «Херши» обыграть «Вэлли» в выставочном матче, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

АХЛ. Алексей Протас забросил шайбу в выставочном матче за «Херши»-1

Белорусский форвард стал автором второй шайбы «Беарз» в этом поединке, причем забросил он без ассистентов. Нападающий выходил на лед в первом звене, исполнил два броска и завершил игру с показателем полезности +1. Протас был признан третьей звездой противостояния.  

# Хоккей # Алексей Протас # Фотофакт

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