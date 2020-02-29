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Спринтерская гонка в «Раубичах» на ЧЕ по биатлону: как распределились призовые места

29 февраля 2020 14:09
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Новости Беларуси. В «Раубичах» продолжается чемпионат Европы по биатлону. 29 февраля в гонку вступили спринтеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спринтерская гонка в «Раубичах» на ЧЕ по биатлону: как распределились призовые места-1

Уже завершились соревнования среди мужчин. В этот раз белорусам не удалось взойти на пьедестал. Но наш Сергей Бочарников, у которого уже есть золото чемпионата, и в этой гонке показал неплохой результат – он пятый.

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Также стали известны подробности женского спринта. С результатами – наш корреспондент Ирина Петыш.

Спринтерская гонка в «Раубичах» на ЧЕ по биатлону: как распределились призовые места-4

Ирина Петыш, корреспондент:
Завершается женская спринтерская гонка ЧЕ Европы по биатлону. На данный момент финишная тройка выглядит так: Элизабет Хегберг – представительница Швеции, Ида Лиен – норвежка и наша Ирина Кривко.

В мужской гонке победу одержал Матвей Елисеев, серебро у представителя Латвии Андрея Расторгуева и бронза у норвежца Александра Андерсена. У белоруса Сергея Бочарникова пятое место. Это очень достойный результат. А Антон Смольский стал седьмым.

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Другие подробности соревновательного дня – в видеоматериале.

# Биатлон # Ирина Петыш # Фотофакт

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