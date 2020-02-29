Спринтерская гонка в «Раубичах» на ЧЕ по биатлону: как распределились призовые места

Новости Беларуси. В «Раубичах» продолжается чемпионат Европы по биатлону. 29 февраля в гонку вступили спринтеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже завершились соревнования среди мужчин. В этот раз белорусам не удалось взойти на пьедестал. Но наш Сергей Бочарников, у которого уже есть золото чемпионата, и в этой гонке показал неплохой результат – он пятый.

Биатлонист Матвей Елисеев о ЧЕ в «Раубичах»: «Беларусь и Россия тесно связаны, поэтому здесь мне очень комфортно бежать»

Также стали известны подробности женского спринта. С результатами – наш корреспондент Ирина Петыш.