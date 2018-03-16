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Лидия Графеева принесла Беларуси 10-ю медаль на Паралимпиаде-2018

16 марта 2018 06:39
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Новости Беларуси. Белорусская биатлонистка Лидия Графеева завоевала бронзу в гонке на 12,5 км среди спортсменок с нарушениями опорно-двигательного аппарата в категории LW12.  

Во время стрельбы Графеева допустила один промах. Белорусская спортсменка финишировала с результатом в 50 минут 57 секунд. Первое место досталось немке Андреа Эскау. Биатлонистка прошла дистанцию за 49 минут 41 секунду, ни разу не промахнувшись. Также все мишени поразила американка Оксана Мастерс, она пересекла финишную черту ровно через 50 минут с начала гонки, обеспечив себе серебряную медаль.  

Председатель Паралимпийского комитета Беларуси: «С одним промахом бронзовая медаль – это результат, который достоен уважения»

Лидия Графеева выиграла уже вторую медаль на Играх в Пхенчхане. 10 марта белорусская биатлонистка взяла бронзу в спринте на 6 км.  

Белорусские паралимпийцы уже завоевали 10 медалей: 3 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые. В медальном зачёте сборная находится на восьмом месте.  

Председатель Паралимпийского комитета Беларуси прокомментировал успехи белорусов на Играх в Пхёнчхане.  

«Планировали пять медалей» (подробнее здесь).  

# Паралимпийские игры # Лидия Графеева # Андреа Эскау # Оксана Мастерс

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