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Виталий Михайлов: «Олимпиада для конькобежного спорта прошла достаточно успешно»

16 марта 2018 08:41
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Уже завтра главный конькобежный стадион страны вновь будет в эпицентре мировых событий. С 17 по 18 марта 2018 года на льду ультрасовременного и многофункционального конькобежного стадиона «Минск-Арены» пройдёт финальный этап Кубка мира, который завершит олимпийский конькобежный сезон.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – представитель Организационного Комитета Финального этапа Кубка мира по конькобежному спорту – Карина Стецкевич и участники Зимних Олимпийских Игр-2018 в Пхёнчхане, мастера спорта международного класса по конькобежному спорту, супруги – Татьяна и Виталий Михайловы.

На Олимпийских играх в Пхёнчхане, Виталий, вы заняли 7-е место в финальном масс-старте, а Татьяна 11-е. Вы довольны результатами и в целом Олимпийскими играми?

Виталий Михайлов, участник Зимних Олимпийских игр-2018 в Пхёнчхане, мастер спорта международного класса по конькобежному спорту:
Да, наш путь был долог и тернист к этому. Всего на Олимпийских играх от нашей республики было представлено пять спортсменов: мы с Татьяной, Марина Зуева, Ксения Садовская и Игнат Головатюк. И все показали то, на что были способны, и как руководство, так и спортсмены, можно сказать, практически полностью реализовали себя, конечно, остались какие-то недосказанности, всегда хочется лучше. Но, тем не менее, Олимпиада для конькобежного спорта прошла достаточно успешно.

Вы сказали, что долго шли к этому. А сколько?

Виталий Михайлов:
У каждого спортсмена путь начинается с детства. Как только он пришёл, и на Олимпийские игры попасть – это высшее достижение попасть, не говоря уже о медалях, естественно, все с детства об этом мечтают.

В каком возрасте вас привели в конькобежный спорт?

Виталий Михайлов:
Обычно в нашем виде спорта – это в 9-10 лет официально можно заниматься. Сейчас такая тенденция, что уже немножко раньше начинают ставить на коньки, ну и особенно если родители близки к этому виду спорта или смежным видам спорта таким, как ролики.

Виталий Михайлов: «Олимпиада для конькобежного спорта прошла достаточно успешно»-1

Мне 31 год. 20 лет, половину своей жизни, отдал спорту.

А в каком возрасте можно выступать на соревновательном хорошем уровне?

Виталий Михайлов:
Ну, можно так сказать, что в 25 лет – это такая золотая середина, самый оптимальный возраст, когда организм полностью окреп и можно показать свои самые лучшие результаты.

Татьяна, знали ли вы когда-то, придя в конькобежный спорт, что вы ещё и судьбу себе найдёте?

Татьяна Михайлова, участница Зимних Олимпийских Игр-2018 в Пхёнчхане, мастер спорта по конькобежному спорту:
Наверное, нет, не знала.

Виталий Михайлов: «Олимпиада для конькобежного спорта прошла достаточно успешно»-4

Вас родители привели или вы сами захотели в этот вид спорта?

Татьяна Михайлова:
Я, наверное, выбрала сама, но изначально меня родители с самого маленького детства отдали в спорт, когда мне было 3 годика, я пошла на фигурное катание, и там всё закрутилось, и спортивная была гимнастика. С детства я, можно сказать, в спорте и был какой-то период – это было, наверное, в 12 лет, я пришла в конькобежный спорт и уже всей душой там осталась.

Виталий Михайлов: «Олимпиада для конькобежного спорта прошла достаточно успешно»-7

А во сколько лет обратили внимание на симпатичного парня?

Татьяна Михайлова:
С Виталием мы познакомились, наверное, 11 или 12 лет назад на льду, на соревнованиях.

Виталий Михайлов: «Олимпиада для конькобежного спорта прошла достаточно успешно»-10

Кто будет представлять нашу страну на этапе Кубка мира? Какие активности будут проходить для болельщиков на соревнованиях? 

Подробности – в видеоматериале.

# Фотофакт # Виталий Михайлов # Зимние виды спорта # Карина Стецкевич # Татьяна Михайлова

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