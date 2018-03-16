Виталий Михайлов: «Олимпиада для конькобежного спорта прошла достаточно успешно»

Уже завтра главный конькобежный стадион страны вновь будет в эпицентре мировых событий. С 17 по 18 марта 2018 года на льду ультрасовременного и многофункционального конькобежного стадиона «Минск-Арены» пройдёт финальный этап Кубка мира, который завершит олимпийский конькобежный сезон.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – представитель Организационного Комитета Финального этапа Кубка мира по конькобежному спорту – Карина Стецкевич и участники Зимних Олимпийских Игр-2018 в Пхёнчхане, мастера спорта международного класса по конькобежному спорту, супруги – Татьяна и Виталий Михайловы.

На Олимпийских играх в Пхёнчхане, Виталий, вы заняли 7-е место в финальном масс-старте, а Татьяна –11-е. Вы довольны результатами и в целом Олимпийскими играми?

Виталий Михайлов, участник Зимних Олимпийских игр-2018 в Пхёнчхане, мастер спорта международного класса по конькобежному спорту:

Да, наш путь был долог и тернист к этому. Всего на Олимпийских играх от нашей республики было представлено пять спортсменов: мы с Татьяной, Марина Зуева, Ксения Садовская и Игнат Головатюк. И все показали то, на что были способны, и как руководство, так и спортсмены, можно сказать, практически полностью реализовали себя, конечно, остались какие-то недосказанности, всегда хочется лучше. Но, тем не менее, Олимпиада для конькобежного спорта прошла достаточно успешно.

Вы сказали, что долго шли к этому. А сколько?

Виталий Михайлов:

У каждого спортсмена путь начинается с детства. Как только он пришёл, и на Олимпийские игры попасть – это высшее достижение попасть, не говоря уже о медалях, естественно, все с детства об этом мечтают.

В каком возрасте вас привели в конькобежный спорт?

Виталий Михайлов:

Обычно в нашем виде спорта – это в 9-10 лет официально можно заниматься. Сейчас такая тенденция, что уже немножко раньше начинают ставить на коньки, ну и особенно если родители близки к этому виду спорта или смежным видам спорта таким, как ролики.