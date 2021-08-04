​ОИ в Токио. Белорусские копьеметатели Павел Мелешко и Алексей Котковец вышли в финал

Новости Беларуси. 4 августа, в 13-й олимпийский день, разыграют 17 комплектов наград в 11 видах спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусы пока имеют две награды – золото и бронзу. Рано утром основные надежды были связаны с нашими гребцами, но к сожалению...

Елена Ноздрева провела первый квалификационный заезд в каноэ на 200 метров, там она показала третий результат и продолжит выступление в полуфинале 5 августа. Ольга Худенко выступила в квалификации на байдарке-одиночке на 500 метров, она заняла третью позицию в своем заезде и прошла в полуфинал. В четвертьфинале белорусы Никита Бориков и Олег Юреня в байдарке-двойке на 1 000 метров финишировали первыми. Полуфинал пройдет уже завтра, 5 августа.

Белорусские копьеметатели Алексей Котковец и Павел Мелешко вышли в финал соревнований на Играх в Токио. В своей лучшей попытке в квалификации Котковец показал результат 82 метра и 72 сантиметра, а Павел Мелешко отправил копье на 82 метра и 64 сантиметра. Лидирует в данном виде легкоатлетической программы индиец Нирай Чопра. Борьба за медали состоится 7 августа. Белорус Виталий Жук после трех видов программы занимает 15-ю позицию. Здорово у Виталия получилось метание ядра, где он занял 1-е место. Соревнования в десятиборье продолжатся в вечерней программе и на следующий день.

Белоруска Ирина Курочкина в категории до 57 килограммов с победы стартовала в борцовском турнире на Олимпийских играх. В 1/8 финала она была сильнее соперницы из Индии и в следующей стадии встретилась с россиянкой. При равном поединке белоруска сумела победить в самом конце и выиграла со счетом 6:3. Али Шабанов в категории до 86 килограммов в стартовом поединке уступил Дэвиду Моррису Тейлору из США. Однако белорусский борец еще не потерял шансы на утешительный турнир, в случае если американец дойдет до финала.

В вечерней сессии программы вновь болеем за тандем Василина Хондошко / Дарья Кулагина в синхронном плавании, девушки представят свою программу уже в финале и поборются за медаль.