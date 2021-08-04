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Единая лига ВТБ утвердила календарь чемпионата – 2021/22

04 августа 2021 07:11
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Новости Беларуси. Единая лига ВТБ утвердила календарь чемпионата на новый сезон – 2021/2022. В регулярном сезоне выступят 12 клубов, которые дважды сыграют каждый с каждым, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Единая лига ВТБ утвердила календарь чемпионата – 2021/22-1

«Цмоки» стартуют дома. Дуэль намечена на 23 сентября. В гости пожалует московский ЦСКА. Точное время пока не определено. Завершится для «драконов» турнир 24 апреля выездным противостоянием с «Калевом» из Таллина.

Затем 8 сильнейших клубов составят четвертьфинальные пары. На всех стадиях плей-офф соперничество будет проходить до трех викторий одного из оппонентов. Хозяйкой первых матчей будут команды, занявшие в итоговой турнирной таблице более высокие места.

# Баскетбол # Фотофакт

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