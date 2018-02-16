Хоккеист минского «Динамо» Владимир Денисов покинул команду и перешёл в финский «СайПа»

Новости Беларуси. Остаток этого сезона в КХЛ минское «Динамо» проведет с новым капитаном. Прежний – Владимир Денисов – 15 февраля покинул клуб. Контракт с «Динамо» расторгнут по соглашению сторон.
Новости Беларуси. Остаток этого сезона в КХЛ минское «Динамо» проведет с новым капитаном. Прежний – Владимир Денисов – 15 февраля покинул клуб. Контракт с «Динамо» расторгнут по соглашению сторон.
Денисов в этом сезоне провел за «зубров» 40 матчей, набрал три результативных балла и 42 минуты штрафа.
Новым клубом 33-летнего защитника станет представитель сильнейшей финской хоккейной лиги – СайПа из Лаппеэнранты.