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Хоккеист минского «Динамо» Владимир Денисов покинул команду и перешёл в финский «СайПа»

16 февраля 2018 10:13
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Новости Беларуси. Остаток этого сезона в КХЛ минское «Динамо» проведет с новым капитаном. Прежний – Владимир Денисов – 15 февраля покинул клуб. Контракт с «Динамо» расторгнут по соглашению сторон.  

Хоккеист минского «Динамо» Владимир Денисов покинул команду и перешёл в финский «СайПа»-1

Денисов в этом сезоне провел за «зубров» 40 матчей, набрал три результативных балла и 42 минуты штрафа.  

Новым клубом 33-летнего защитника станет представитель сильнейшей финской хоккейной лиги – СайПа из Лаппеэнранты.  

Хоккеист минского «Динамо» Владимир Денисов покинул команду и перешёл в финский «СайПа»-4

# Хоккей Беларуси # Фотофакт # Владимир Денисов

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