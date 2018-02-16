«Она так ждала, когда же будет Олимпиада». Серебряный призёр Игр Никита Трегубов посвятил медаль бабушке

Никита Трегубов: Стараюсь отвлечься, не разговаривать ни с кем и слушать музыку. Но самое главное не думать, что я сейчас приеду, выиграю и буду радовать или наоборот не приеду, что-то случится, из колеи вылечу. Надо спокойным быть, чтобы сердце не билось просто так, энергия не тратилась.

Как отмечал российский спортсмен в одном из интервью , на международных стратах он всегда немного волнуется.

14 февраля Трегубову исполнилось 23 года. Свою медаль он посвятил бабушке, которой не стало в прошлом году.

Никита Трегубов (в интервью ОКР):

Родным, близким, и особенно бабушке Александре Андреевне, которой нет. Она умерла в прошлом году. Она так ждала, когда же будет Олимпиада. Но, увы, не дождалась.

Ранее Никита Трегубов рассказывал, что не помнит, когда последний раз отмечал День рождения дома, потому что приходится постоянно быть на сборах. «Ни у кого на днях рождениях не бываю – ни у девушки, ни у родителей, ни у сестры, все так совпадает, что я не дома».