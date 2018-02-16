Лыжник Денис Спицов посвятил бронзовую медаль ОИ погибшему отцу

Первую строчку на финише занял Дарио Колонья из Швейцарии, а на втором месте – Симен Хегстад Крюгер из Норвегии.

21-летний спортсмен стал обладателем бронзовой награды в гонке на 15 километров свободным стилем.

Российский лыжник в беседе с журналистами рассказал, что хотел бы посвятить медаль отцу.

Денис Спицов (в комментарии teamrussia.pro):

Медаль хотел бы посвятить своему погибшему отцу. Ведь это он привел меня в лыжные гонки, он привил любовь к лыжным гонкам. Спасибо ему огромное за это. Я думаю, он заслужил.