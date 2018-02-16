Прямой эфир

Лыжник Денис Спицов посвятил бронзовую медаль ОИ погибшему отцу

16 февраля 2018 10:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Лыжник Денис Спицов завоевал для команды России седьмую медаль. 

21-летний спортсмен стал обладателем бронзовой награды в гонке на 15 километров свободным стилем. 

Первую строчку на финише занял Дарио Колонья из Швейцарии, а на втором месте – Симен Хегстад Крюгер из Норвегии. 

Лыжник Денис Спицов посвятил бронзовую медаль ОИ погибшему отцу-1

Фото: instagram.com/spitsov_ds 

Российский лыжник в беседе с журналистами рассказал, что хотел бы посвятить медаль отцу. 

Денис Спицов (в комментарии teamrussia.pro): 
Медаль хотел бы посвятить своему погибшему отцу. Ведь это он привел меня в лыжные гонки, он привил любовь к лыжным гонкам. Спасибо ему огромное за это. Я думаю, он заслужил.  

Серебряный призёр Игр скелетонист Никита Трегубов посвятил медаль бабушке (читать далее).  

# Фотофакт # Зимняя Олимпиада – 2018 # Денис Спицов

Другие новости рубрики

Все новости
«Она так ждала, когда же будет Олимпиада». Серебряный призёр Игр Никита Трегубов посвятил медаль бабушке
16 февраля 2018 08:16

«Она так ждала, когда же будет Олимпиада». Серебряный призёр Игр Никита Трегубов посвятил медаль бабушке

Медальный шанс для Беларуси: 16 февраля в Пхёнчхане пройдет финал у фристайлисток
16 февраля 2018 07:53

Медальный шанс для Беларуси: 16 февраля в Пхёнчхане пройдет финал у фристайлисток

Алексей Ковалев: «Если Алла Цупер справится с тройным сальто, то будьте уверены, ей достанется золото»
16 февраля 2018 07:15

Алексей Ковалев: «Если Алла Цупер справится с тройным сальто, то будьте уверены, ей достанется золото»