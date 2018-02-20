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Сорванная тренировка фигуристки Алины Загитовой: комментарий МОК

20 февраля 2018 09:14
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Допинг-офицеры WADA сорвали тренировку фигуристке Алине Загитовой – одной из главных претенденток на медаль в одиночном катании.  

Как сообщает «Р-Спорт», спортсменка была вынуждена закончить тренировку, чтобы сдать пробу.  

По информации от штаба российской команды, у Загитовой был произведен забор крови, но из-за нервной обстановки мочу спортсменка не сдала. Она вышла на тренировку в запланированное время, но через несколько минут ее прервали, потому что допинг-офицер требовал у фигуристки сдать пробу.  

В МОК отметили, что такие случаи бывают, а вопрос по сорванной тренировке нужно переадресовать в WADA.  

Марк Адамс, директор по коммуникациям МОК (в комментарии «Р-Спорт»):  
Не знаю подробностей. Иногда такое случается. WADA активно работает над тем, чтобы этого не происходило.  

15-летняя олимпийская надежда России. Кто такая фигуристка Алина Загитова (читать далее).  

Ранее появилась информация, что в пробе призера ОИ-2018 кёрлингиста Александра Крушельницкого были обнаружены следы мельдония. CAS завёл дело в отношении спортсмена. Официальной информации об инциденте пока нет.  

# Фотофакт # Зимняя Олимпиада – 2018 # Алина Загитова

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