Сорванная тренировка фигуристки Алины Загитовой: комментарий МОК

Допинг-офицеры WADA сорвали тренировку фигуристке Алине Загитовой – одной из главных претенденток на медаль в одиночном катании.

Как сообщает «Р-Спорт», спортсменка была вынуждена закончить тренировку, чтобы сдать пробу.

По информации от штаба российской команды, у Загитовой был произведен забор крови, но из-за нервной обстановки мочу спортсменка не сдала. Она вышла на тренировку в запланированное время, но через несколько минут ее прервали, потому что допинг-офицер требовал у фигуристки сдать пробу.

В МОК отметили, что такие случаи бывают, а вопрос по сорванной тренировке нужно переадресовать в WADA.

Марк Адамс, директор по коммуникациям МОК (в комментарии «Р-Спорт»):

Не знаю подробностей. Иногда такое случается. WADA активно работает над тем, чтобы этого не происходило.

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Ранее появилась информация, что в пробе призера ОИ-2018 кёрлингиста Александра Крушельницкого были обнаружены следы мельдония. CAS завёл дело в отношении спортсмена. Официальной информации об инциденте пока нет.