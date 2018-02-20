Алексей Ковалёв: «Будем надеяться, что Надежда Скардино и Дарья Домрачева приложат все усилия для того, чтобы выступить максимально хорошо!»

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Вчера единственным спортсменом, представлявшим белорусскую команду на зимних Олимпийских играх в корейском Пхёнчхане, был конькобежец Игнат Головатюк. Дебютант главного старта четырехлетия вышел на дистанцию 500 м. В итоге Игнат Головатюк занял 22 место. Впрочем, 500 м – это непрофильная дистанция нашего спортсмена.

Как отмечают эксперты, Игнату Головатюку немного не хватает скорости на разгоне. Более комфортно он себя чувствует на своей коронной дистанции – 1000 м, что видно по его технике бега. Тем не менее, Игнат Головатюк ни капли не волновался и выглядел достойно для дебютанта Олимпиады. С таким подходом он может вполне рассчитывать на попадание в топ-15 в своей коронной дисциплины. Невыход Антона Кушнира в финал Олимпиады-2018. Новые подробности скандала