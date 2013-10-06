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Огонь XXII зимних Олимпийских игр прибыл в Москву. На Красную площадь его доставили байкеры

06 октября 2013 12:51
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Новости России. Огонь XXII зимних Олимпийских игр прибыл в Москву. На Красную площадь его доставили байкеры. Там прошла торжественная церемония зажжения чаши олимпийского огня.

Пламя было передано российской стороне накануне в столице Греции. Это мероприятие традиционно прошло на беломраморном стадионе «Панатинаикос».

Уже 7 октября в Москве стартует масштабная национальная эстафета олимпийского огня, которая пройдет практически через 3 тысячи населенных пунктов. Она продлится 123 дня, преодолев более 65 тысяч километров, и завершится 7 февраля 2014 года в Сочи, в день открытия зимних Игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Зимняя Олимпиада

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