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Хоккеисты «Юности» 4 октября помогали строить «Чижовка-Арену»

04 октября 2013 14:11
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Новости Беларуси. Хоккеисты «Юности» сменили спортивную форму на трудовую. Игроки и тренеры помогали 4 октября строить «Чижовка-Арену». На субботник команда приехала прямо с тренировки полным составом.

Спортсмены приводили в порядок спортивный комплекс. К слову, эта арена станет для «Юности» домашней, поэтому субботник здесь команда проводит уже не первый раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Баранов, хоккеист ХК «Юность-Минск»:
Работать приятно, потому что, насколько я знаю, что это мы будем здесь играть, это будет наша домашняя площадка. Поэтому нормально все.

Максим Слыш, хоккеист ХК «Юность-Минск»:
С удовольствием приехали, посмотрели, как проходит стройка, как вообще будет выглядеть арена.

Виктор Костючёнок, хоккеист ХК «Юность-Минск»:
Посмотреть вот это вот, то, что построили. Надеюсь, то, что мы здесь помогаем, и в ближайшем будущем сыграем здесь, на этой арене.

# Чемпионат мира по хоккею # ХК «Юность-Минск» # Алексей Баранов # Максим Слыш # Виктор Костючёнок

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