Хоккеисты «Юности» 4 октября помогали строить «Чижовка-Арену»

Новости Беларуси. Хоккеисты «Юности» сменили спортивную форму на трудовую. Игроки и тренеры помогали 4 октября строить «Чижовка-Арену». На субботник команда приехала прямо с тренировки полным составом.

Спортсмены приводили в порядок спортивный комплекс. К слову, эта арена станет для «Юности» домашней, поэтому субботник здесь команда проводит уже не первый раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Баранов, хоккеист ХК «Юность-Минск»:

Работать приятно, потому что, насколько я знаю, что это мы будем здесь играть, это будет наша домашняя площадка. Поэтому нормально все.

Максим Слыш, хоккеист ХК «Юность-Минск»:

С удовольствием приехали, посмотрели, как проходит стройка, как вообще будет выглядеть арена.

Виктор Костючёнок, хоккеист ХК «Юность-Минск»:

Посмотреть вот это вот, то, что построили. Надеюсь, то, что мы здесь помогаем, и в ближайшем будущем сыграем здесь, на этой арене.