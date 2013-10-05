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Кличко одержал абсолютную победу над Поветкиным

05 октября 2013 21:33
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Новости России. В Москве состоялось главное боксерское событие года. Украинский суперчемпион WBA, чемпион мира IBF и WBO Владимир Кличко вышел на ринг спорткомплекса «Олимпийский» против регулярного чемпиона WBA Александра Поветкина.  Счёт по итогам боя — 119:104 в пользу Кличко единогласным решением трех судей. Поветкин не выиграл ни одного раунда.

Александр Поветкин:
Я буду тренироваться еще сильнее, еще лучше. И я выиграю. А сегодня Владимир был лучше.

Текущий бой определил обладателя всех трех поясов – WBA, IBF и WBO. Призовой фонд составил $23 миллиона. Гонорар Кличко составит немногим более $17 миллионов, Поветкин получит почти $6 миллионов. И для украинца, и для россиянина эти деньги станут рекордными в карьере. 

Оба боксера подошли к этому бою с солидным послужным списком. На счету украинского чемпиона было 63 боя, из них 51 закончился победой нокаутом и 3 поражения. В активе россиянина было 26 боев, 18 побед нокаутом. Поражений в его карьере до сегодняшнего дня не было.  

Этот бой должен был состояться еще в 2008 году, но дважды откладывался: сначала из-за травмы Александра Поветкина, потом представители боксеров несколько лет не могли договориться о том, где и на каких условиях этот поединок проводить. 

К слову, в 2011 году Владимир Кличко  провел победный бой в супертяжелом весе за чемпионские титулы по версиям IBF и WBO в Нью-Йорке в «Madison Square Garden» против Султана Ибрагимова, который на момент поединка являлся чемпионом мира по версии WBO. Владимир Кличко тогда являлся чемпионом мира в супертяжелом весе по версии IBF.

В том поединке также единогласным решением судей победу в 12-раундах одержал Владимир Кличко (видео). 

# Мировой бокс # Фотофакт

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