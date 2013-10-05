Белорусский силач Кирилл Шимко установил мировой рекорд, протянув 3 метра танк весом 11,5 тонн

Новости Беларуси. Белорусский силач Кирилл Шимко установил очередной мировой рекорд. Знаменитый силовик протянул за собой танк Т-26 весом 11,5 тонн. Новую планку спортсмен взял в Москве.

Напомним, рекордсмену уже покорились пассажирский самолет «Боинг737», железнодорожный состав из пяти пассажирских вагонов и карьерный самосвал.

Эти кадры для белорусского стронгового спорта не то что показательные – исторические. Лучший силач Беларуси Кирилл Шимко берет новый вес. Спортсмен протянул три метра танк весом 11,5 тонн. О том, что сделал вчера, сегодня рассказывает нашему телеканалу. Уже дома, в Минске.

Кирилл Шимко, мировой рекордсмен по стронг-спорту:

Было волнение. Это также, как, наверное, выступать, когда впервые выходишь на сцену. Собралось огромное количество людей. Это шоу. Никто такого ничего не видел. И самое главное – никто ничего подобного не делал. Двигали многое: и поезда, и составы, и самолеты. Но к танку никто не подходил официально, кроме меня.

Правда, сам же Кирилл к танку подходил. И его тянул. Вместе с напарником в свое время покорили Т-34. Но этот рекорд, говорит, для него самого важнее. Тянуть танк, рассказывает человек, который таскал самолет, поезд и самосвал, работа напряженная. Хотя бы потому, что инерцию машина на гусеницах не развивает. Чтобы сдвинуть Т-26 Кирилл Шимко тренировался всего день.

Кирилл Шимко:

Интрига держалась очень долго. Я пробовал, тренировался с этим танком. То есть фактически я тренировался там же за день до этого.

Самым сильным в мире себя рекордсмен не считает. Убеждает, что-то подобное сможет сделать каждый, кто этого захочет. Хотя и своих заслуг не умаляет. В строке «Книги рекордов Гиннесса» – «Тянул три метра пехотную боевую машину весом 11,5 тонн» – теперь его фамилия.

Кирилл Шимко:

Все было по-честному. Были представители из книги рекордов. Это, действительно, настоящее достижение для меня лично, да и в общем, в целом.

Хотя свободная техника, которую можно потянуть, еще есть – взять хотя бы корабли или баржи – белорусский силач пока планирует немного отдохнуть. И не удивительно. После такого-то весомого поступка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.