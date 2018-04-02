«Однозначно, это праздник». Первый этап Кубка Беларуси по биатлу и триатлу для детей от 8 до 16 лет прошёл в Минске

Новости Беларуси. Проплыть 50 метров в возрасте 8 лет сможет далеко не каждый ребенок, сообщили в программе «СТВ-Спорт». А вот для этих детей такая дистанция – лишь половина, а то и треть испытания. На выходных в Минске прошел первый этап Кубка Беларуси по биатлу и триатлу для спортсменов от 8 до 16 лет.

По стандартной программе биатла атлет сперва плывет 200 метров вольным стилем, а после бежит около 3 километров. Естественно, что у юных спортсменов, в зависимости от возраста, дистанции были куда меньше: самые маленькие участники турнира в бассейне преодолевали 50 метров, а бежали – 400. Тем не менее, уровень конкуренции на соревнованиях был не меньше, чем у взрослых. Турнир имеет статус открытого, и в 2018 году в Беларусь приехали спортсмены из Украины.

Братья Матвей и Артур Бондаревы соревнуются в Минске уже во второй раз.

Артур Бондарев, участник турнира:

Не так, как в прошлом году – уже легче плыть и бежать. В прошлом году мы вообще не знали этого манежа. А сейчас мы помним его. В каждом манеже нужно бежать по-своему, потому что там разные покрытия. Главные болельщики юных спортсменов – родители и тренеры. На этот турнир Оксана Гнедчик привезла своих учеников, трое из них – ее дети.

Оксана Гнедчик, тренер по триатлу:

Своих детей намного труднее тренировать: где-то приходится быть строже. Поблажек никаких, естественно. Профессионального пятиборца выращивают годами: сначала ребята начинают с биатла, потом – триатл. К 16 годам добавляют фехтование, а ближе к 18 – конкур.

Но для этих детей всё это отдаленная перспектива, поэтому соревнования пока скорее похожи на большой детский спортивный праздник.

Михаил Прокопенко, председатель Белорусской федерации современного пятиборья:

Однозначно, это праздник. Потому что чтобы по-серьезному увлечь детей в спорт, им надо давать положительные эмоции. Наверное, рановато с 8 лет делать такие жесткие соревнования, на которых надо только давать результат. Мы просим показывать максимальный результат на первенстве Европы, на первенстве мира, когда эти детки защищают честь страны.