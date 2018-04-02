Прямой эфир

«Однозначно, это праздник». Первый этап Кубка Беларуси по биатлу и триатлу для детей от 8 до 16 лет прошёл в Минске

02 апреля 2018 14:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Проплыть 50 метров в возрасте 8 лет сможет далеко не каждый ребенок, сообщили в программе «СТВ-Спорт». А вот для этих детей такая дистанция – лишь половина, а то и треть испытания.

На выходных в Минске прошел первый этап Кубка Беларуси по биатлу и триатлу для спортсменов от 8 до 16 лет.

«Однозначно, это праздник». Первый этап Кубка Беларуси по биатлу и триатлу для детей от 8 до 16 лет прошёл в Минске-1

«Однозначно, это праздник». Первый этап Кубка Беларуси по биатлу и триатлу для детей от 8 до 16 лет прошёл в Минске-3

По стандартной программе биатла атлет сперва плывет 200 метров вольным стилем, а после бежит около 3 километров. Естественно, что у юных спортсменов, в зависимости от возраста, дистанции были куда меньше: самые маленькие участники турнира в бассейне преодолевали 50 метров, а бежали – 400.

Тем не менее, уровень конкуренции на соревнованиях был не меньше, чем у взрослых. Турнир имеет статус открытого, и в 2018 году в Беларусь приехали спортсмены из Украины.

«Однозначно, это праздник». Первый этап Кубка Беларуси по биатлу и триатлу для детей от 8 до 16 лет прошёл в Минске-6

«Однозначно, это праздник». Первый этап Кубка Беларуси по биатлу и триатлу для детей от 8 до 16 лет прошёл в Минске-8

Братья Матвей и Артур Бондаревы соревнуются в Минске уже во второй раз.

«Однозначно, это праздник». Первый этап Кубка Беларуси по биатлу и триатлу для детей от 8 до 16 лет прошёл в Минске-11

Артур Бондарев, участник турнира:
Не так, как в прошлом году – уже легче плыть и бежать. В прошлом году мы вообще не знали этого манежа. А сейчас мы помним его. В каждом манеже нужно бежать по-своему, потому что там разные покрытия.

Главные болельщики юных спортсменов – родители и тренеры. На этот турнир Оксана Гнедчик привезла своих учеников, трое из них – ее дети.

«Однозначно, это праздник». Первый этап Кубка Беларуси по биатлу и триатлу для детей от 8 до 16 лет прошёл в Минске-14

Оксана Гнедчик, тренер по триатлу:
Своих детей намного труднее тренировать: где-то приходится быть строже. Поблажек никаких, естественно.

Профессионального пятиборца выращивают годами: сначала ребята начинают с биатла, потом – триатл. К 16 годам добавляют фехтование, а ближе к 18 – конкур.

«Однозначно, это праздник». Первый этап Кубка Беларуси по биатлу и триатлу для детей от 8 до 16 лет прошёл в Минске-17

Но для этих детей всё это отдаленная перспектива, поэтому соревнования пока скорее похожи на большой детский спортивный праздник.

«Однозначно, это праздник». Первый этап Кубка Беларуси по биатлу и триатлу для детей от 8 до 16 лет прошёл в Минске-20

Михаил Прокопенко, председатель Белорусской федерации современного пятиборья:
Однозначно, это праздник. Потому что чтобы по-серьезному увлечь детей в спорт, им надо давать положительные эмоции. Наверное, рановато с 8 лет делать такие жесткие соревнования, на которых надо только давать результат. Мы просим показывать максимальный результат на первенстве Европы, на первенстве мира, когда эти детки защищают честь страны.

«Однозначно, это праздник». Первый этап Кубка Беларуси по биатлу и триатлу для детей от 8 до 16 лет прошёл в Минске-23

Тем не менее, к юным дарованиям присматриваются уже сейчас. Спортсмены, показавшие лучшие результаты на этапах Кубка Беларуси, смогут представить нашу страну на международных стартах.

«Однозначно, это праздник». Первый этап Кубка Беларуси по биатлу и триатлу для детей от 8 до 16 лет прошёл в Минске-26

«Однозначно, это праздник». Первый этап Кубка Беларуси по биатлу и триатлу для детей от 8 до 16 лет прошёл в Минске-28

# Спортивные соревнования # Фотофакт # Михаил Прокопенко # Оксана Гнедчик

Другие новости рубрики

Все новости
Гандболисты БГК им. Мешкова покинули розыгрыш Лиги чемпионов, сыграв вничью с французским «Нантом»
02 апреля 2018 13:43

Гандболисты БГК им. Мешкова покинули розыгрыш Лиги чемпионов, сыграв вничью с французским «Нантом»

Хоккеисты «Юности» всухую проиграли «Неману» в 3-м матче финальной серии чемпионата Беларуси
02 апреля 2018 13:37

Хоккеисты «Юности» всухую проиграли «Неману» в 3-м матче финальной серии чемпионата Беларуси

Олег Шепель: «Мне очень нравится молодой тренер Миша Лебедев – думающий тренер»
02 апреля 2018 12:55

Олег Шепель: «Мне очень нравится молодой тренер Миша Лебедев – думающий тренер»