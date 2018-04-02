«Однозначно, это праздник». Первый этап Кубка Беларуси по биатлу и триатлу для детей от 8 до 16 лет прошёл в Минске
Новости Беларуси. Проплыть 50 метров в возрасте 8 лет сможет далеко не каждый ребенок, сообщили в программе «СТВ-Спорт». А вот для этих детей такая дистанция – лишь половина, а то и треть испытания.
На выходных в Минске прошел первый этап Кубка Беларуси по биатлу и триатлу для спортсменов от 8 до 16 лет.
По стандартной программе биатла атлет сперва плывет 200 метров вольным стилем, а после бежит около 3 километров. Естественно, что у юных спортсменов, в зависимости от возраста, дистанции были куда меньше: самые маленькие участники турнира в бассейне преодолевали 50 метров, а бежали – 400.
Тем не менее, уровень конкуренции на соревнованиях был не меньше, чем у взрослых. Турнир имеет статус открытого, и в 2018 году в Беларусь приехали спортсмены из Украины.
Братья Матвей и Артур Бондаревы соревнуются в Минске уже во второй раз.
Артур Бондарев, участник турнира:
Не так, как в прошлом году – уже легче плыть и бежать. В прошлом году мы вообще не знали этого манежа. А сейчас мы помним его. В каждом манеже нужно бежать по-своему, потому что там разные покрытия.
Главные болельщики юных спортсменов – родители и тренеры. На этот турнир Оксана Гнедчик привезла своих учеников, трое из них – ее дети.
Оксана Гнедчик, тренер по триатлу:
Своих детей намного труднее тренировать: где-то приходится быть строже. Поблажек никаких, естественно.
Профессионального пятиборца выращивают годами: сначала ребята начинают с биатла, потом – триатл. К 16 годам добавляют фехтование, а ближе к 18 – конкур.
Но для этих детей всё это отдаленная перспектива, поэтому соревнования пока скорее похожи на большой детский спортивный праздник.
Михаил Прокопенко, председатель Белорусской федерации современного пятиборья:
Однозначно, это праздник. Потому что чтобы по-серьезному увлечь детей в спорт, им надо давать положительные эмоции. Наверное, рановато с 8 лет делать такие жесткие соревнования, на которых надо только давать результат. Мы просим показывать максимальный результат на первенстве Европы, на первенстве мира, когда эти детки защищают честь страны.
Тем не менее, к юным дарованиям присматриваются уже сейчас. Спортсмены, показавшие лучшие результаты на этапах Кубка Беларуси, смогут представить нашу страну на международных стартах.