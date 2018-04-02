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Хоккеисты «Юности» всухую проиграли «Неману» в 3-м матче финальной серии чемпионата Беларуси

02 апреля 2018 13:37
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Новости Беларуси. «Юность» потерпела сухое поражение от «Немана» в третьем поединке финальной серии чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккеисты «Юности» всухую проиграли «Неману» в 3-м матче финальной серии чемпионата Беларуси-1

Причем это случилось на домашнем для минчан льду «Чижовка-Арены». В середине первого периода гости получили право на буллит, и его воплотил в гол Артем Кислый. Ближе к концу стартовой трети шайбой отметился Сергей Малявко, а во втором периоде уже упомянутый Артем Кислый оформил дубль при игре своей команды в меньшинстве, добив «Юность» окончательно.

Таким образом, «Неман» повел в золотой серии – 2:1.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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