Олег Шепель: «Мне очень нравится молодой тренер Миша Лебедев – думающий тренер»

Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» Олег Шепель, председатель Паралимпийского комитета Беларуси.

«Спорт разгильдяйства не терпит: он всегда самый справедливый арбитр». Интервью с Олегом Шепелем

Наши паралимпийцы показывают хорошие результаты – это очевидно. Но есть ли резерв тренерский и спортивный?

Олег Шепель, председатель Паралимпийского комитета Беларуси:

Резерв есть. Я уже говорил, что шесть дебютантов было, на подходе еще пару человек. Если мы продолжим готовить этих шестерых человек – у них потенциал очень большой.

Тренеры должны уметь работать, общаться, понимать людей с ограниченными возможностями.

Мне очень нравится молодой тренер Миша Лебедев – думающий тренер, который ищет, как это делать, потому что не так просто тренировать того же спортсмена-опорника: это и кровообращение другое, и пульс другой. Как таковой литературы у нас нет. Через личные наблюдения, интернет он ведет эту подготовку. Я вижу по его энтузиазму, что человек может прогрессировать в этом направлении.

У нас дружная команда, дружный коллектив, и все друг другу помогают. И это составляющая успеха.