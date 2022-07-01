«Она нам даёт очень много возможностей». В Мяделе открыли многофункциональную спортивную площадку

Появление площадки стало настоящим праздником для жителей города. У детей и взрослых появилась возможность заняться новыми видами активного досуга, в частности воркаутом. Новая спортивная площадка включает в себя три пространственные рамы, баскетбольные кольца и брусья. Все они установлены на современном безопасном покрытии.

Андрей Русак, директор физкультурно-оздоровительного центра г. Мяделя:

Она нам дает очень много возможностей для привлечения населения к занятиям спортом. Не надо идти в зал, можно в любое время прийти каждому желающему и заняться физической культурой. Конечно, без Президентского спортивного клуба этот проект был бы, наверное, немножко дальше, но мы очень благодарим Президентский клуб за предоставление этого современного многофункционального оборудования. И я думаю, будет еще больше людей заниматься спортом.