«Она нам даёт очень много возможностей». В Мяделе открыли многофункциональную спортивную площадку

Новости Беларуси. 1 июля в Мяделе была открыта многофункциональная спортивная площадка. Очередной объект в районном центре появился в рамках проекта Президентского спортивного клуба «Спорт для всех», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. 1 июля в Мяделе была открыта многофункциональная спортивная площадка. Очередной объект в районном центре появился в рамках проекта Президентского спортивного клуба «Спорт для всех», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Появление площадки стало настоящим праздником для жителей города. У детей и взрослых появилась возможность заняться новыми видами активного досуга, в частности воркаутом. Новая спортивная площадка включает в себя три пространственные рамы, баскетбольные кольца и брусья. Все они установлены на современном безопасном покрытии.
Андрей Русак, директор физкультурно-оздоровительного центра г. Мяделя:
Она нам дает очень много возможностей для привлечения населения к занятиям спортом. Не надо идти в зал, можно в любое время прийти каждому желающему и заняться физической культурой. Конечно, без Президентского спортивного клуба этот проект был бы, наверное, немножко дальше, но мы очень благодарим Президентский клуб за предоставление этого современного многофункционального оборудования. И я думаю, будет еще больше людей заниматься спортом.
В ближайшие месяцы проект продолжит шагать по Минской области и охватит каждый район. Всего будут открыты 23 спортивные площадки.