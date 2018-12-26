Один из самых успешных сезонов в истории. Лучших белорусских паралимпийцев наградили в Минске

Новости Беларуси. 26 декабря белорусские паралимпийцы и дефлимпийцы получили заслуженные почести по итогам прошедших соревновательных сезонов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

При участии министра спорта Беларуси прошло чествование спортсменов. Особо были отмечены медалисты дефлимпийских Игр-2017 и Паралимпиады-2018 в Пхенчхане.

Напомним, особенно ярко там выступила белоруска Светлана Сахоненко, которая стала трехкратной чемпионкой, а также серебряным призером главного старта четырехлетия.

Олег Шепель, председатель Паралимпийского комитета Беларуси:

Безусловно, сезон был ярким, одним из самых успешных за всю историю. На этом останавливаться не будем. Впереди Токио, экзамен. Я думаю, что спортсмены будут в хорошей форме, с хорошим настроением.

Кроме того, почетными грамотами были отмечены лучшие учреждения и лучшие тренеры, а ряд спортсменов получили удостоверения мастеров спорта.