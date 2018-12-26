НХЛ обнародовала топ-10 лучших голов 2018 года

Национальная хоккейная лига обнародовала топ-10 лучших голов 2018 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лучшей в уходящем календарном году признана шайба россиянина Александра Овечкина в ворота «Виннипега» в ночь на 13 марта. Она стала для Овечкина 600-й в карьере.

Второе место занял гол Сидни Кросби в ворота «Монреаля», третье – решающая шайба датского форварда Ларса Эллера в ворота «Вегаса» в финале Кубка Стэнли.