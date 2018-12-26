Детский модельный фитнес: что из себя представляет?

В Беларуси прошёл Второй международный турнир по детскому фитнесу Fit-Kid International Open Cup 2018. Традиционно организатором мероприятия выступила Белорусская федерация модельного фитнеса и культуризма.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – абсолютная чемпионка мира по детскому фитнесу – Ульяна Самак, руководитель модельного дивизиона Европы Всемирной федерации фитнеса и культуризма – Валентина Козловская, лучшая спорстменка 2018 года по версии Белорусской федерации модельного фитнеса и культуризма – Ольга Листопадова и лучший спортсмен 2018 года по версии Белорусской федерации модельного фитнеса и культуризма – Валерий Лысов.