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Хоккеисты «Динамо-Минск» сыграют с «Трактором» в регулярном чемпионате КХЛ

26 декабря 2018 10:20
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Новости Беларуси. 26 декабря минское хоккейное «Динамо» начинает очередную выездную серию игр регулярного чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккеисты «Динамо-Минск» сыграют с «Трактором» в регулярном чемпионате КХЛ-1

Подопечные Андрея Сидоренко будут гостить у челябинского «Трактора». В очередное турне «зубры» отправились с хорошим настроением после удачной домашней серии.

Так, под сводами «Минск-Арены» были обыграны сначала с одинаковым счетом – 2:1 – рижское «Динамо» и братиславский «Слован», а затем был повержен трехкратный обладатель Кубка Гагарина – казанский «Ак Барс» со счетом 3:2.

После 40 матчей в активе минского «Динамо» 28 очков. 

Хоккеисты «Динамо-Минск» сыграют с «Трактором» в регулярном чемпионате КХЛ-4

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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