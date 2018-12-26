Хоккеисты «Динамо-Минск» сыграют с «Трактором» в регулярном чемпионате КХЛ

Подопечные Андрея Сидоренко будут гостить у челябинского «Трактора». В очередное турне «зубры» отправились с хорошим настроением после удачной домашней серии.

Так, под сводами «Минск-Арены» были обыграны сначала с одинаковым счетом – 2:1 – рижское «Динамо» и братиславский «Слован», а затем был повержен трехкратный обладатель Кубка Гагарина – казанский «Ак Барс» со счетом 3:2.

После 40 матчей в активе минского «Динамо» 28 очков.