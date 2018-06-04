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Один из самых эмоциональных стартов в моей карьере. Гимнастка Екатерина Галкина прокомментировала бронзу на ЧЕ

04 июня 2018 15:18
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Новости Беларуси. Белорусская гимнастка Екатерина Галкина завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы. Турнир проходил в Гвадалахаре.

Спортсменка стала третьей в самом престижном виде программы – многоборье. Девушка уступила только представительницам России – Дине и Арине Авериным. Конкуренция в данном виде программы была сильной.

Общий результат белорусской грации – 77,625 балла. У победительницы – 79,250 балла, а результат серебряной призерки 77,750. Екатерина Галкина стала лучшей в упражнении с лентой.

15 фото гимнастки Екатерины Галкиной из Instagram (смотрите здесь).

Один из самых эмоциональных стартов в моей карьере. Гимнастка Екатерина Галкина прокомментировала бронзу на ЧЕ-1

Фото: instagram.com/galkina_katia

Сама Екатерина поделилась своими эмоциями после завоевания медали.

Екатерина Галкина:
Я счастлива, что смогла подарить каждому из Вас эти эмоции. Этот чемпионат выдался одним из самых эмоциональных стартов в моей карьере! Я безумно рада, что все так сложилось! Спасибо, Испания, за Ваши аплодисменты стоя! Я это никогда не забуду! Спасибо моей команде за веру в меня, работу и поддержку! Мы – сила!!!

Болельщики поддержали гимнастку и отметили, что это отличный результат, а дальше будет больше и лучше.

Екатерина Галкина: «Большой спорт всегда за гранью физических возможностей. Наш вид спорта очень травматичный» (читать далее).

# Художественная гимнастика # Екатерина Галкина # Фотофакт

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