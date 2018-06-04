БАТЭ: Алексей Бага назначен исполняющим обязанности главного тренера клуба

Новости Беларуси. Исполняющим обязанности главного тренера БАТЭ назначен Алексей Бага.

Данное решение было принято 4 июня. Об этом сообщается на сайте клуба.

В штаб Алексея Баги войдет Дмитрий Молош. На остальные тренерские позиции ФК рассматривает различные кандидатуры.

Также в клубе отметили, что не соответствует действительности информация о том, что БАТЭ покинули другие представители предыдущего тренерского штаба (кроме главного тренера).

Напомним, что накануне стало известно, что футбольный клуб из Борисова прекратил свое сотрудничество с Олегом Дулубом. Он был главным тренером желто-синих с начала года.