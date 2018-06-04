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«Если выиграл фехтование, то уже не в конкуренции». Как прошёл открытый Чемпионат Беларуси по современному пятиборью

04 июня 2018 13:01
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Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси по современному пятиборью уже который год носит статус открытого, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Если выиграл фехтование, то уже не в конкуренции». Как прошёл открытый Чемпионат Беларуси по современному пятиборью-1

«Если выиграл фехтование, то уже не в конкуренции». Как прошёл открытый Чемпионат Беларуси по современному пятиборью-3

А значит, за награды турнира борются не только сильнейшие представители национальной команды, но и гости из-за рубежа.

Открытый Чемпионат Республики Беларусь по современному пятиборью, проходивший с 31 мая по 3 июня, собрал более 80 участников из шести стран. Соревнования проходили в формате мужского, женского и командного зачетов. У женщин лучшей из представительниц нашей страны стала Анастасия Прокопенко: у девушки бронзовая медаль соревнований.

«Если выиграл фехтование, то уже не в конкуренции». Как прошёл открытый Чемпионат Беларуси по современному пятиборью-6

В мужской же части состязаний весь пьедестал получился белорусским. Кирилл Касьяник, Александр Повпе и Артем Евстигнеев стали триумфаторами национального первенства.

О рыцарях пяти качеств и их состязаниях на минских площадках смотрите в видеоматериале.

«Если выиграл фехтование, то уже не в конкуренции». Как прошёл открытый Чемпионат Беларуси по современному пятиборью-9

# Спортивные соревнования # Фотофакт

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