«Если выиграл фехтование, то уже не в конкуренции». Как прошёл открытый Чемпионат Беларуси по современному пятиборью

Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси по современному пятиборью уже который год носит статус открытого, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

А значит, за награды турнира борются не только сильнейшие представители национальной команды, но и гости из-за рубежа.

Открытый Чемпионат Республики Беларусь по современному пятиборью, проходивший с 31 мая по 3 июня, собрал более 80 участников из шести стран. Соревнования проходили в формате мужского, женского и командного зачетов. У женщин лучшей из представительниц нашей страны стала Анастасия Прокопенко: у девушки бронзовая медаль соревнований.