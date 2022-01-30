Белорусские фристайлисты стали вторыми в командном зачёте этапа Кубка Европы в «Раубичах»

Новости Беларуси. В «Раубичах» прошел третий этап Кубка Европы по фристайлу. Белорусы положили в свою копилку четыре награды. Золото на счету Дмитрия Мазуркевича в индивидуальных прыжках, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ.