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Белорусские фристайлисты стали вторыми в командном зачёте этапа Кубка Европы в «Раубичах»

30 января 2022 18:55
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Новости Беларуси. В «Раубичах» прошел третий этап Кубка Европы по фристайлу. Белорусы положили в свою копилку четыре награды. Золото на счету Дмитрия Мазуркевича в индивидуальных прыжках, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ.  

Белорусские фристайлисты стали вторыми в командном зачёте этапа Кубка Европы в «Раубичах»-1

В команде мы стали вторыми.  

# Фристайл # Дмитрий Мазуркевич # Фотофакт

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