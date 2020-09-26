Очень зрелищно и, главное, доступно. Минские экстремалы показали своё мастерство на фестивале уличной культуры и спорта

Новости Беларуси. 26 сентября в столичном парке экстремальных видов активности было многолюдно. Там состоялся фестиваль уличной культуры и спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гостей праздника ожидали мастер-классы, презентации разных видов – стритбол, брэйкинг, воркаут, роллер-спорт, скейтборд, паркур.

Например, на входе расположилась площадка с самыми юными участниками. Это любители роликов. В секцию этого вида спорта берут с четырех лет, поэтому неудивительно, что многие ребята, несмотря на небольшой рост, так ловко выполняли базовые трюки. Одной из самых массовых локаций стало место для мастеров брейкинга. Этот вид уличного танца даже был включен в расширенный список олимпийских видов спорта.

Много участников собрала и воркаут-площадка. Здесь ребята соревновались во фристайле, то есть в свободной программе – и двоеборье – это подтягивания и отжимания.

Александр Филев, организатор воркаут-контеста:

Воркаут – это уличное направление. Я бы сказал – подобие гимнастики, но только в уличном исполнении. Когда-то это все начиналось с подтягиваний, отжиманий, сейчас это все переросло в настоящую дисциплину. Проводятся соревнования, чемпионаты мира. Это стало очень зрелищно и, что самое главное, это доступно.