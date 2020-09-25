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Гимнастка Анастасия Салос: Нужно подтвердить своё мастерство. У нас конкуренция большая

25 сентября 2020 20:36
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Новости Беларуси. В минском Дворце спорта проходит чемпионат Беларуси по художественной гимнастике, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Во второй соревновательный день были разыграны первые комплекты наград.

Гимнастка Анастасия Салос: Нужно подтвердить своё мастерство. У нас конкуренция большая-1

25 сентября лучших выявляли в многоборье. Но в разных возрастных группах. В турнире девушек 2005-2007 годов рождения победу праздновала Дина Агишева. У спортсменок 2004 года рождения не было равных Анастасии Салос, которая стала лучшей в четырех из пяти снарядов. Среди групповичек свою программу без сучка и задоринки исполнили воспитанницы Республиканского центра олимпийской подготовки.

Гимнастка Анастасия Салос: Нужно подтвердить своё мастерство. У нас конкуренция большая-4

Анастасия Салос, чемпионка Беларуси по художественной гимнастике (многоборье):
После такого долгого перерыва немножко непривычно выступать, так как это еще и чемпионат республики – очень ответственный старт, нужно подтвердить свое мастерство. Естественно, после долгого перерыва это играет большую роль. У нас конкуренция большая, так как выступали самые сильные девочки нашей страны: вся сборная выступала, каждый хотел показать свой максимум.

Гимнастка Анастасия Салос: Нужно подтвердить своё мастерство. У нас конкуренция большая-7

26 сентября состязания продолжатся. Спортсменок ожидают финалы в отдельных видах. Старт запланирован на 10 часов.

# Художественная гимнастика # Анастасия Салос # Фотофакт

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