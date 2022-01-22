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«Очень рада этой победе». Соболенко обыграла Вондроушову в матче Australian Open

22 января 2022 12:15
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Новости Беларуси. Белорусские теннисистки продолжают побеждать на Открытом чемпионате Австралии – первом турнире серии Большого шлема. На этот раз сильнее своей соперницы оказалась Арина Соболенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Очень рада этой победе». Соболенко обыграла Вондроушову в матче Australian Open-1

Белоруска, занимающая вторую позицию в мировом рейтинге, смогла одолеть оппонентку из Чехии Маркету Вондроушову – 41-ю в топе. Первый сет Соболенко уступила, но смогла взять себя в руки в последующих и уверенно завершить противостояние в свою пользу. Итоговый счет – 4:6, 6:3, 6:1.  

«Очень рада этой победе». Соболенко обыграла Вондроушову в матче Australian Open-4

Арина Соболенко, 2-я ракетка мира:  
Сейчас я просто счастлива, что допустила всего 10 двойных ошибок. Атмосфера на матче была невероятной. Маркета показала потрясающий теннис. Я была вынуждена выкладываться по полной, очень рада этой победе. Да, у меня возникли проблемы с двойными ошибками, но я продолжаю работать над подачей. Надеюсь, с каждым матчем ситуация будет улучшаться. Не хочу заглядывать вперед и концентрируюсь только на предстоящем матче. Посмотрим, как далеко я смогу пойти.  

«Очень рада этой победе». Соболенко обыграла Вондроушову в матче Australian Open-7

В матче за выход в четвертьфинал турнира белорусская спортсменка сыграет с представительницей Эстонии Кайей Канепи, 115-й в таблице лидеров.  

# Теннис # Арина Соболенко # Маркета Вондроушова # Кайя Канепи # Фотофакт

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