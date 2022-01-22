«Очень рада этой победе». Соболенко обыграла Вондроушову в матче Australian Open

Белоруска, занимающая вторую позицию в мировом рейтинге, смогла одолеть оппонентку из Чехии Маркету Вондроушову – 41-ю в топе. Первый сет Соболенко уступила, но смогла взять себя в руки в последующих и уверенно завершить противостояние в свою пользу. Итоговый счет – 4:6, 6:3, 6:1.

Арина Соболенко, 2-я ракетка мира:

Сейчас я просто счастлива, что допустила всего 10 двойных ошибок. Атмосфера на матче была невероятной. Маркета показала потрясающий теннис. Я была вынуждена выкладываться по полной, очень рада этой победе. Да, у меня возникли проблемы с двойными ошибками, но я продолжаю работать над подачей. Надеюсь, с каждым матчем ситуация будет улучшаться. Не хочу заглядывать вперед и концентрируюсь только на предстоящем матче. Посмотрим, как далеко я смогу пойти.