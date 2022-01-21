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Итоги результатов матчей ЧБ за 21 января. «Гомель» одержал победу над «Шахтёром»

21 января 2022 21:13
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Новости Беларуси. 21 января состоялись три противостояния команд, попавших в сильнейшую группу – А, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Итоги результатов матчей ЧБ за 21 января. «Гомель» одержал победу над «Шахтёром»-1

«Гомель» принимал «Шахтер». Между дружинами идет борьба за лучшее место посева. При этом клубы в последний раз встречались в середине декабря. Тогда «рыси» просто уничтожили «горняков» со счетом 6:0. В этот раз солигорчане намеревались взять реванш. Но у хозяев были свои планы на эту встречу. К третьему периоду они уже вели с перевесом в две шайбы.

22 января борьба в экстралиге продолжится.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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