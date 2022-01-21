Итоги результатов матчей ЧБ за 21 января. «Гомель» одержал победу над «Шахтёром»

«Гомель» принимал «Шахтер». Между дружинами идет борьба за лучшее место посева. При этом клубы в последний раз встречались в середине декабря. Тогда «рыси» просто уничтожили «горняков» со счетом 6:0. В этот раз солигорчане намеревались взять реванш. Но у хозяев были свои планы на эту встречу. К третьему периоду они уже вели с перевесом в две шайбы.

22 января борьба в экстралиге продолжится.