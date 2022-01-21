В Антхольце прошла женская индивидуальная гонка. Алимбекова стала лучшей среди белорусов

21 января в биатлонную борьбу вступили женщины. В Антхольце они провели индивидуальную гонку, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лучшей среди наших стала Динара Алимбекова. Старт у белоруски не задался, подвела стрельба на первых двух огневых рубежах. Но потом Динара смогла вернуть былую точность и закрыла все оставшиеся мишени. Это позволило ей вновь финишировать в пределах десятки и расположиться на итоговом седьмом месте. Результаты у остальных девушек не столь радужные. Анна Сола стала 38-й, Алина Пильчук – 64-й, Ирина Лещенко – 78-й, а Ирина Кручинкина – 87-й.