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В Антхольце прошла женская индивидуальная гонка. Алимбекова стала лучшей среди белорусов

21 января 2022 20:39
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21 января в биатлонную борьбу вступили женщины. В Антхольце они провели индивидуальную гонку, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

В Антхольце прошла женская индивидуальная гонка. Алимбекова стала лучшей среди белорусов-1

Лучшей среди наших стала Динара Алимбекова. Старт у белоруски не задался, подвела стрельба на первых двух огневых рубежах. Но потом Динара смогла вернуть былую точность и закрыла все оставшиеся мишени. Это позволило ей вновь финишировать в пределах десятки и расположиться на итоговом седьмом месте. Результаты у остальных девушек не столь радужные. Анна Сола стала 38-й, Алина Пильчук – 64-й, Ирина Лещенко – 78-й, а Ирина Кручинкина – 87-й.

В Антхольце прошла женская индивидуальная гонка. Алимбекова стала лучшей среди белорусов-4

Победу в гонке одержала француженка Жюстин Бреза-Буше, которая допустила лишь один промах и показала лучшую скорость дня. Серебро у еще одной представительницы Франции Жули Симон. Замкнула топ-3 шведка Мона Брорссон. Также стала известна и обладательница Малого хрустального глобуса в этой дисциплине. Кубок уезжает в Чехию к Маркете Давидовой. 

# Биатлон # Динара Алимбекова-Смольская # Жули Симон # Маркета Давидова # Мона Брорссон # Анна Сола # Жюстин Бреза-Буше # Алина Пильчук # Ирина Лещенко # Ирина Кручинкина-Шаклеина # Фотофакт

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