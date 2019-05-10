В Минске ограничат движение транспорта 11 и 12 мая в связи с проведением велогонок: схема проезда

Новости Беларуси. Выходные на велосипеде. 11 мая в столице пройдут международные соревнования по велоспорту на шоссе «Кубок Минска», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В гонке за победу поборются почти 150 атлетов из 25 команд. Пять из них представят Беларусь.

Дважды на час – с 11.30 и с 15.30 – перекроют проспект Победителей от улицы Немига до агрогородка Ждановичи. Велосипедный марафон продолжится и 12 мая. Мастера велоспорта включатся в борьбу за «Гран-при Минска».

С 9 до 17 часов будет закрыто движение по проспекту Независимости от Энгельса до площади Победы. Перекроют участки от Киселева до Интернациональной, от Карла Маркса до Тростенецкой. Движение всех видов транспорта на время гонки ограничат, нельзя также будет выехать со дворов жилых домов, а припаркованный на велошоссе транспорт принудительно эвакуируют.