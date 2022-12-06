«Очень интересный старт». Начался первый Кубок РЦОП по пулевой стрельбе

Новости Беларуси. В спортивно-стрелковом комплексе имени Тимошенко стартовал первый Кубок РЦОП по пулевой стрельбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В соревнованиях принимают участие сильнейшие юниоры нашей страны.

В Минск приехали спортсмены из всех регионов Беларуси, чтобы в конкурентной борьбе определить сильнейших. В стартах принимают участие 130 стрелков. 6 декабря были разыграны награды в индивидуальных упражнениях, завтра, 7 декабря, будут определены лучшие спортсмены в смешанных.

Сергей Шпаков, заместитель директора РЦОП по стрелковым видам спорта:

Это первое соревнование по стрельбе пулевой, которое проводит наш РЦОП. Совсем недавно центру исполнилось три года. Мы решили, скажем так, создать традицию и проводить эти соревнования. Выбрали возраст юниоров, потому что необходимо посмотреть, кто чего достиг в конце года, спланировать, скорректировать подготовку на следующий год. Проверить их достижения, результаты. И приурочить это все к дню рождения РЦОП. Поздравить наших лучших спортсменов, наградить их памятными подарками центра.

В стрельбе из пневматической винтовки у девушек первое место заняла минчанка Елизавета Цыдик, у юношей – представитель Витебской области Климент Рогачев. В стрельбе из пневматического пистолета у девушек не было равных Екатерине Ивановой из Витебской области, у юношей лучшим стал минчанин Олег Годик.

Виктория Чайка, главный тренер национальной команды Беларуси по пулевой стрельбе:

Очень интересные соревнования, очень интересный старт. Я знаю, что в будущем планируется придумать не только олимпийские упражнения, но еще и ввести не олимпийские виды. Стреляют юниоры. Чтобы ребятам было интересно стрелять, чтобы ввести элемент азарта, какой-то элемент неожиданности. Турнир позволяет выбрать среди ребят спортсменов, которые в будущем будут показывать высокие результаты. Кроме того, соревнования являются подготовительными к финалу Кубка Республики Беларусь.

В среду, 7 декабря, будут соревноваться смешанные команды. После окончания стартов состоится награждение победителей и призеров турнира.